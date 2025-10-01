Forlì, caso mascherine irregolari: chieste tre condanne

Pena di 1 anno per Gianluca Prati, responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna di Pievesestina, di 2 anni e 4 mesi per Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, già assessore all’Economia e Finanze della Calabria e di 2 anni per Sergio Covato, funzionario della Prefettura di Ravenna.

Queste le richieste di condanna formulate ieri pomeriggio dal sostituto procuratore Laura Brunelli al termine di lunghe ore di requisitoria davanti al gip Ilaria Rosati, nella quale il magistrato ha ripercorso il caso delle mascherine cinesi e dei certificati contestati come fasulli malgrado i quali furono acquistate in epoca Covid. Secondo la Procura sono stati accertati i reati. Una pena che tiene conto della riduzione garantita dal rito abbreviato scelto insieme ai legali: Carlo Benini per Covato, Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri per Marcello Minenna, Giovanni Majo e Alessandro Monteleone per Prati.

La vicenda era nata “seguendo” i contatti con Gianluca Pini. Per l’accusa l’ex onorevole avrebbe avuto rapporti con Prati, direttore del magazzino Pievesestina dell’Ausl della Romagna, e con Minenna. Altro “interessamento”, quello col funzionario della Prefettura di Ravenna per un facoltoso conoscente che, già in possesso del porto d’armi, aveva bisogno di rinnovare la pratica temendo per la sua incolumità personale. La pratica latitava: il funzionario avrebbe scritto una mail di sollecito. In “cambio”, secondo la Procura, Covato avrebbe telefonato a Pini tempo dopo per chiedergli di trovare un lavoro a San Marino alla figlia neo laureata, ma dopo un primo abboccamento la ragazza avrebbe cambiato percorso e la presunta raccomandazione avrebbe perso ragione di esistere.