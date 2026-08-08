Forlì, caseificio automatizza la produzione e taglia il personale: operaia fa ricorso ma per il tribunale il licenziamento è legittimo

L’introduzione di nuovi macchinari e l’automazione dei processi produttivi, quando comportano un effettivo efficientamento dei tempi e un conseguente ridimensionamento della forza lavoro, costituiscono una valida ragione di licenziamento per «giustificato motivo oggettivo». È quanto stabilito dal Tribunale di Forlì, nella persona della giudice del lavoro Agnese Cicchetti, che ha rigettato il ricorso presentato da un’ex dipendente. Insomma, la sentenza ha confermato la piena legittimità del recesso datoriale.

La vicenda e il ricorso

La controversia trae origine dal licenziamento intimato nel febbraio 2022 a una lavoratrice impiegata nel settore della produzione lattiero-casearia per una realtà del territorio. L’azienda aveva motivato la decisione con la necessità di riorganizzare l’assetto produttivo a seguito dell’automazione degli impianti e con l’impossibilità di adibire la dipendente ad altre mansioni. La lavoratrice si è mobilitata contestando le motivazioni fornite, sostenendo che gli interventi sui macchinari del caseificio non avessero introdotto automatismi sostitutivi del lavoro umano ma un solo incremento di capacità. A ciò si sarebbe aggiunta anche la mancata ricerca di accomodamenti ragionevoli in relazione alle proprie condizioni di salute (un’invalidità permanente del 4% con prescrizioni limitative sul sollevamento di carichi).

I tempi dimezzati

Nel corso del procedimento, i documenti e le testimonianze raccolte hanno ampiamente dimostrato l’effettività della riorganizzazione aziendale. Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, la società ha messo a punto un sistema produttivo basato su nuove macchine polivalenti in grado di gestire 3mila litri di latte per contenitore, contro i precedenti 1.500 litri. Tale ammodernamento ha consentito di dimezzare i tempi di lavorazione (passati da 6 a 3 ore per un ciclo di 30mila litri), riducendo in modo oggettivo la necessità di manodopera nel reparto caseificio. L’azienda ha inoltre provato di non aver effettuato assunzioni stabili dopo il recesso.

Il ricollocamento

Il Tribunale, infine, ha giudicato conforme ai principi di correttezza e buona fede la scelta della dipendente da licenziare, effettuata applicando il criterio dell’anzianità di servizio nel reparto: la lavoratrice risultava infatti l’addetta con minore anzianità tra i lavoratori del settore caseificio. È stata infine accertata l’impossibilità di un ricollocamento alternativo. Le posizioni negli altri reparti (come la lavorazione dello squacquerone o il confezionamento) richiedevano la movimentazione di carichi superiori ai 10 kg o operazioni al di sopra dell’altezza delle spalle, attività precluse dalle prescrizioni del medico competente. Anche il settore dell’etichettatura e confezionamento era stato oggetto di efficientamento tramite l’introduzione di un impianto robotizzato che aveva ridotto l’organico necessario. Alla luce di tali elementi, la giudice ha confermato la legittimità del licenziamento e la correttezza dell’operato aziendale, rigettando integralmente il ricorso della lavoratrice.