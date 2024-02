Forlì, Carnevale in piazza rinviato a domenica 7 aprile per il maltempo

Per ragioni legate all’ondata di maltempo in arrivo nel fine settimana a Forlì, la festa di Carnevale in programma domenica 11 febbraio in Piazza Saffi è posticipata a domenica pomeriggio 7 aprile, sempre in centro storico. “Abbiamo aspettato fino all’ultimo ma purtroppo le previsioni meteo sono peggiorate, costringendoci a rimandare il Carnevale delle Meraviglie – spiega l’assessore Andrea Cintorino - con gli organizzatori, Radio Bruno e il servizio turismo del Comune di Forlì, abbiamo deciso di rinviare la manifestazione a domenica 7 aprile, confidando nel bel tempo. Non cambieranno le attrazioni e i protagonisti del grande show, previsto ancora una volta in Piazza Saffi. Ci saranno otto postazioni fisse, con artisti di strada, circensi, maghi e quattro parate itineranti; un Carnevale per bambini ma con il coinvolgimento anche degli adulti.”