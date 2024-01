Forlì. “Carnevale delle meraviglie” con maghi e artisti di strada

Artisti di strada, circensi, maghi di Harry Potter e personaggi del mondo delle fiabe domenica 11 febbraio riempiranno piazza Saffi per divertire bambini e famiglie. Si svolgerà, infatti, il “Carnevale delle meraviglie”, evento organizzato dall’Ufficio turismo del Comune di Forlì. «A partire dalle 15 - spiega Joel Giustozzi di “Spettacoli eventi” - ci saranno otto postazioni fisse con artisti di strada, circensi e maghi. Sono previste quattro parate itineranti. E’ un carnevale per i bambini ma apprezzabile da tutte le fasce d’età». L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola domani