Forlì, carceri sovraffollate: sciopero degli avvocati

Il sovraffollamento delle carceri non è un tema nuovo, ma la situazione sta portando a sempre più episodi critici, con violenze e suicidi anche in Emilia Romagna. Per questo la Camera penale della Romagna ha deliberato, come le altre Camere penali della regione, due giornate di astensione dal lavoro da parte degli avvocati che sciopereranno il 19 e 20 febbraio, per sensibilizzare alla problematica. La Camera penale della Romagna sottolinea attraverso i numeri la preoccupazione per il fenomeno. «La grave situazione di sovraffollamento da tempo denunciata dall’Unione Camere Penali Italiane è riscontrabile in tutti gli istituti di pena del Distretto dell’Emilia-Romagna, ove si registrano percentuali, aggiornate alla data odierna, non più tollerabili: Bologna 175%; Ferrara 161%; Forlì 122%; Modena 153%; Parma 122%; Piacenza 123%; Ravenna 173%; Reggio Emilia 127%; Rimini 123% – si legge nel documento firmato dalla presidente Licia Zanetti e dal segretario Marco Gramiacci –. L’Avvocatura non può̀ restare indifferente di fronte a questi gravissimi fatti e, anzi, deve farsi promotrice dei principi costituzionali del giusto processo e della tutela della vita e della dignità delle persone, ancorchè́ ristrette, tanto più̀ dinanzi al clima di populismo giudiziario che ancora troppo spesso anima il dibattito pubblico. I recenti accadimenti occorsi nella Casa Circondariale Sant’Anna di Modena, rappresentano solamente il picco delle condizioni inumane e degradanti in cui versano i detenuti negli istituti di pena italiani, frutto di politiche carcerocentriche, nonchè́ dell’irresponsabile indifferenza della politica di fronte al dramma del sovraffollamento ed alla tragedia dei fenomeni suicidiari, concretizzatasi nel perdurante rifiuto di porre in essere con immediatezza ed urgenza qualsivoglia concreto strumento deflattivo».

La Camera Penale della Romagna ha quindi deciso per l’astensione collettiva dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati impegnati innanzi agli Uffici giudiziari delle sezioni penali dei Tribunali di Forlì e di Ravenna, inclusi Gip e Gup e del Giudice di Pace di Forlì, Ravenna, Faenza e Lugo nelle giornate del 19 e 20 febbraio.