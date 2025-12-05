Forlì, “Carabinieri per un giorno”: la scuola “De Amicis” in visita al Comando

Nella mattinata del 5 dicembre, gli alunni di alcune classi della scuola primaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” di Forlì, insieme ai docenti, hanno fatto visita al locale Comando Provinciale Carabinieri e, insieme ai militari, hanno addobbato l’albero di Natale collocato nell’androne della caserma.

Il gruppo di studenti, composto da oltre 40 alunni delle terze elementari e da sei educatori, è stato accolto dal Comandante Provinciale, colonnello Gianluigi Di Pilato, che, insieme ai suoi collaboratori, ha accompagnato i ragazzi all’interno del comando, dove hanno avuto la possibilità di sentirsi “Carabinieri per un giorno”.

Un vero e proprio momento di festa dove i carabinieri hanno mostrato ai giovani ospiti le “gazzelle” del servizio di Pronto Intervento, e risposto alle curiosità e domande degli alunni.

Bullismo, rispetto delle regole, codice della strada e senso dello Stato sono alcuni dei temi che sono stati affrontati durante la visita all’interno del Comando di corso Mazzini, un momento di grande emozione e coinvolgimento sia per i ragazzi che per i carabinieri, soprattutto quando si è proceduto all’addobbo e all’accensione dell’albero di Natale con uno scambio di doni. A ciascuno dei giovani visitatori è stato regalato il diario “UN ANNO CON SILVANO”, realizzato quest’anno dall’Arma dei carabinieri per i più piccoli.

L’incontro si è poi concluso con una foto di gruppo a ricordo di una “giornata speciale”.