Forlì capitale italiana della cultura 2028, l’assessora regionale Allegni: “C’è la volontà di lavorare insieme”

Forlì capitale italiana della Cultura 2028: parte il progetto e presso la Regione Emilia-Romagna si è svolto l’incontro tra l’assessore regionale alla Cultura, Gessica Allegni, e il vicesindaco di Forlì con delega alla Cultura, Vincenzo Bongiorno. “Un confronto positivo e franco - dichiara l’assessore regionale Allegni - insieme al vicesindaco Bongiorno abbiamo ribadito e confermato la comune volontà di lavorare insieme per il bene del territorio. Nel corso del colloquio abbiamo affrontato anche il tema della possibile candidatura di Forlì a capitale della cultura condividendo la necessità, nella definizione del progetto, di un coinvolgimento concreto di tutto il territorio e dei suoi diversi mondi culturali. Un progetto inclusivo e condiviso su cui, poi, avremo modo di confrontarci ancora”.

“Ringrazio l’assessora Allegni - aggiunge il vicesindaco Bongiorno - per il proficuo momento di confronto. Ho ribadito che siamo fortemente convinti, come già affermato dal sindaco Zattini in Consiglio Comunale, che questa candidatura rappresenti un’opportunità strategica di crescita in una logica di sistema per Forlì e il territorio”.

Riguardo il tema del Liscio, l’Assessore regionale da una parte ha confermato il sostegno della Regione all’iniziativa “Cara Forlì”, dall’altra la conferma dell’impegno rivolto alla candidatura del Liscio quale patrimonio immateriale Unesco. “Il Liscio parla delle nostre radici, del nostro essere comunità. Un modo di fare musica e ballare che ha ancora oggi un forte valore identitario. Per questo confermiamo il nostro impegno affinché possa essere riconosciuto patrimonio immateriale Unesco”.

“La conferma della Regione nel sostenere la candidatura del Liscio patrimonio immateriale Unesco - sottolinea il vicesindaco Bongiorno - è per noi molto importante e ci sprona a proseguire lungo questa traiettoria.”

Tra gli altri argomenti affrontati nel corso dell’incontro, l’Auditorium della musica che sarà inaugurato in autunno, l’ex Monastero della Ripa, la valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale del territorio, la promozione della cultura verso i giovani e le scolaresche.