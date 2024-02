Forlì capitale del respiro: consegnati 5mila euro per gli alluvionati. In settembre torna “Sharing Breath”

Si è svolta questa mattina presso la Sala del Consiglio Comunale di Forlì la cerimonia di consegna al Sindaco Gianluca Zattini dei fondi raccolti durante Sharing Breath 2023, evento benefico che si è tenuto lo scorso settembre. L’edizione 2023 di Sharing Breath ha contribuito a raccogliere una somma di 5.000 euro, interamente devoluta al Comune di Forlì per supportare le famiglie colpite dalla recente alluvione che ha devastato il territorio. Il sindaco ha espresso la sua gratitudine agli organizzatori di Sharing Breath: “La vostra generosità è un dono prezioso per la nostra comunità. Questi fondi saranno utilizzati per aiutare le famiglie colpite dall’alluvione. Un gesto di grande concretezza che ci dimostra come, di fronte alle avversità, la nostra città sappia sempre unirsi e stringersi attorno a chi ha bisogno”.

“In qualità di Presidente di AMMP, sono commosso e orgoglioso della generosità dimostrata - ha dichiarato Matteo Buccioli - grazie al sostegno di tutti abbiamo potuto raggiungere un risultato straordinario che ci permetterà di dare un aiuto concreto alle famiglie che hanno subito l’alluvione. Sharing Breath è un esempio di come la collaborazione e la solidarietà possano fare la differenza in momenti di difficoltà”.

La manifestazione si consolida ogni anno di più e lancia l’appuntamento a settembre 2024 per la sesta edizione di Sharing Breath - Forlì capitale Italiana del Respiro, un evento di grande successo, anche per il messaggio di speranza e di solidarietà che ha saputo trasmettere alla cittadinanza.

“È con immensa soddisfazione - annuncia Matteo Buccioli, presidente di AMMP - che unitamente a LIFC, a Csain e HAL 9000, associazioni promotrici, annunciamo ufficialmente le date della sesta edizione di “Sharing Breath”. Quest’anno l’evento si terrà nei giorni 13, 14 e 15 settembre nel centro della nostra splendida città di Forlì. Per noi tutti “Sharing Breath” rappresenta un momento centrale nel perseguire la nostra missione di sensibilizzazione e sostegno per coloro che affrontano le sfide delle malattie polmonari. Questa edizione promette di superare le aspettative, offrendo un programma ricco di eventi artistici e sportivi, conferenze scientifiche e attività coinvolgenti per i partecipanti. Siamo entusiasti di accogliere persone provenienti da ogni angolo del Paese, compresi pazienti, familiari, operatori sanitari e sostenitori. La manifestazione sarà un’opportunità per condividere storie di resilienza, apprendere dalle esperienze degli altri e promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute polmonare”.