Forlì, camminate per il benessere

L’importanza dell’esercizio fisico per il benessere psico-fisico ma anche relazionale è l’obiettivo di “Tieni in forma il tuo cuore-cammina con noi” promosso dall’Associazione cardiologica forlivese e Fondazione Myriam Zito Sacco in collaborazione con Avis e Fidapa. L’appuntamento è per domani alle 8.30 al parco urbano dall’ingresso di via fiume Montone. Due i percorsi: uno da 9km per chi ha un ritmo più sostenuto, l’altro da 4,5km. L’evento è aperto alla cittadinanza ed è gratuito, sarà presente anche il posturologo-chinesiologo Febo Tittarelli per alcuni consigli e informazioni. A seguire, nella sede dell’associazione interverrà il professor Marcello Galvani. e.v.