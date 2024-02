Forlì, camion rompe il serbatoio del carburante e la coppa dell’olio: tangenziale chiusa

Una mattinata difficile per il traffico a Forlì. Sulla tangenziale è temporaneamente chiuso il tratto in direzione aeroporto, al km 7,400, a Forlì, a causa di un incidente che ha richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco. I Vigili del fuoco della sede centrale di Forlì, sono intervenuti a Forlì in viale Costituzione attorno alle 8.45 per la fuoriuscita autonoma di un autoarticolato che ha terminato la propria corsa contro il guardrail. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il camion che nell’impatto rompeva il serbatoio del carburante e la coppa dell’olio, rilasciando sulla strada un importante quantitativo di liquidi pericolosi per circolazione stradale. Il conducente, veniva soccorso dal personale sanitario. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Presenti sul posto polizia locale, Anas ed Arpae