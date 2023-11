Forlì. Calcinacci dal tetto al Mercato delle erbe: “Costretta a chiudere”

Intonaco che cade e alcuni disagi al Mercato delle erbe. Ieri mattina, infatti, per precauzione la titolare del box 27 «Buon vivere a tavola”, Ilenia Mengozzi, è stata costretta a chiudere in anticipo il proprio banco. Una sorpresa anche per i clienti che avvicinandosi per acquistare i prodotti chiedevano informazioni. «Nella programmazione dei lavori all’ex scuola al piano superiore, agli operatori è stata data la possibilità di continuare ad aprire l’attività per evitare disagi - spiega la stessa Ilenia Mengozzi -. Questa mattina (ieri, ndr) la sorpresa, intonaco che si riversa a terra e i banchi da esposizione pieni di polvere. Mi sono attivata subito e lo stesso direttore dei mercati si è reso disponibile, per una questione di sicurezza probabilmente sarò costretta a rimanere chiusa per qualche giorno». Un fulmine a ciel sereno, certo non prevedibile considerando che proprio quell’area del Mercato delle erbe è stata sistemata non meno di tre anni fa, per l’operatrice che ha aperto la sua attività nel 2021. «E’ chiaro che, dato il prosieguo del cantiere, bisogna trovare una soluzione - prosegue Mengozzi -. Chiedo solo, nel caso in cui si opti per una chiusura di qualche giorno, di avere un occhio di riguardo per l’attività. Per il fine settimana, infatti, sono in arrivo 30 kg di mozzarelle e altri prodotti tipici del sud Italia, in prevalenza pugliesi. Sarebbe un peccato sprecare cibo, oltre al danno che ne consegue. Per cui, se possibile, sarebbe opportuno chiudere nei primi giorni della settimana visto che dal giovedì al sabato il Mercato delle erbe è vivo. Oltre a ciò, avrei anche il tempo per programmare molto meglio gli ordini».

La notizia della chiusura improvvisa del “Box 27” ha scatenato anche una solidarietà tra gli operatori e i clienti che si sono affrettati a fare gli acquisti. «In fondo siamo una piccola comunità e c’è collaborazione tra di noi - conclude Mengozzi -. La mancanza di un servizio, oltre al fatto di perdere la tua clientela, potrebbe recare anche danno agli altri perché chi viene per acquistare un prodotto qui magari poi non si ferma neanche per fare il giro tra gli altri banchi. Insomma, spero proprio che si individui la soluzione migliore in seguito al disagio che si è venuto a creare. Già a maggio con il black out dovuto all’alluvione ho dovuto sostituire il banco frigo buttando 1.500 euro di prodotti, se adesso chiudo a ridosso del fine settimana posso mettere una croce sul 2023».

Dal canto suo il Comune cerca di rassicurare l’operatrice. «Cercheremo di individuare la soluzione migliore per limitare i disagi- afferma l’assessore Andrea Cintorino -. Il cantiere all’ex Flavio Biondo, finanziato con i fondi Pnrr, durerà ancora un po’ e il termine è previsto per il 2025».