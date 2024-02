Forlì, cagnolina annegata con un peso nel collo nel canale

È stata getta nel canale con un peso legato al collo. Si chiamava Chanel la cagnolina che domenica è stata recuperata dalle acque del canale Emiliano Romagnolo con una corda legata al collo e ancorata, all’altra estremità, una zavorra. È questa la terribile fine a cui è stata condannata da una mano crudele una giovane cagnolina di appena 3 anni. La macabra scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio di domenica. Sono circa le 14 quando la Polizia locale su segnalazione delle Guardie zoofile raggiunge via Erbosa, strada che corre nella campagna all’estremo confine con quella ravennate. Qui incrocia anche il corso del canale dove è stato avvistato il corpicino senza vita della cagnolina. Per recuperarla è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che, con il loro gommone, l’hanno raggiunta nelle acque gelide. Non è stato semplice riportare il corpo in superficie tanto che il pesante peso che l’ha assicurata al fondo del canale sarà recuperato in un secondo momento. È stato, dunque, controllata la presenza del microchip che ha permesso di dare nome ed età alla vittima a quattro zampe: si tratta di Chanel, giovane American staffordshire terrier, molosso dal corpo possente e la sensibilità spiccata. Era nata poco più di tre anni fa, nell’ottobre del 2020. Una giovane vita spezzata con una ferocia atroce. Sarà l’autopsia, che verrà svolta nella sede dell’Istituto zooprofilattico cittadino, a chiarire la causa esatta della morte e a verificare se, quando è stata gettata nell’acqua con la zavorra, la cagnolina fosse già morta oppure no. Gli esami, dunque, accerteranno se qualcuno ha deciso di ucciderla condannandola ad un’agonia terribile.