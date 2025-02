Forlì, Buonguerrieri: «Pronti per procedere alla consegna dei lavori del nuovo carcere»

FORLI’. «Siamo pronti per procedere alla consegna dei lavori del nuovo carcere di Forlì: dopo aver stipulato il contratto con l’impresa vincitrice della gara nel novembre scorso, ora manca solo la registrazione dello stesso alla Corte dei Conti, procedura che dovrebbe essere conclusa entro questo mese, e poi il cantiere potrà finalmente partire, con una durata prevista di tre anni e sei mesi». Lo annuncia Alice Buonguerrieri, parlamentare e presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena.

«Grazie all’impegno del Governo Meloni, in particolare dell’ex Viceministro Galeazzo Bignami ora Presidente del gruppo, dopo tanti anni è stato sciolto il nodo del nuovo carcere, che sorgerà al Quattro: un’opera fondamentale per la sicurezza, ma che libererà anche la Rocca di Ravaldino, restituendo uno spazio storico alla città - prosegue il deputato di FdI -. Con una preziosa collaborazione istituzionale e un costante dialogo tra territorio e Governo, si è arrivati a un importante risultato nell’interesse di Forlì, dei forlivesi e non solo. Durante questo percorso si è dovuto superare anche un quadro economico che, nel frattempo, aveva visto un rialzo dei costi, ma l’Esecutivo ha trovato le risorse aggiuntive confermando la grande attenzione verso il nostro territorio: l’intervento sarà sostenuto con finanziamenti pari a 39 milioni di euro come risulta dal nuovo quadro economico dei lavori approvato».

Forlì quindi non solo avrà un nuovo penitenziario, ma potrà tornare a fruire della Rocca e quindi riqualificare uno spazio centrale della città. «Ecco perché la costruzione del nuovo carcere è strategica per tutto il territorio, un’operazione che avrà riflessi positivi dal punto di vista sociale e professionale, assicurando maggiori garanzie di sicurezza anzitutto per gli operatori del penitenziario e poi anche per i detenuti - conclude Buonguerrieri -. Sulla nuova funzione della Rocca, la Giunta Zattini è già al lavoro, con idee, proposte e un dialogo aperto con la città».