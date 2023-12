Forlì, Borgo Sisa chiede sicurezza dopo l’alluvione

Uno striscione per richiamare l’attenzione sulla situazione a Borgo Sisa dopo l’alluvione e la mancanza di interventi per la messa in sicurezza del fiume nella zona divisa tra il territorio ravennate e quello forlivese. È stato sistemato ieri mattina da una residente nel passaggio pedonale che collega via Borgo Sisa con via Ravegnana: “Alluvione Borgo Sisa, manca argine - pulizia fiume!” è scritto in rosso e nero su telo bianco.

Il territorio aveva già lanciato l’allarme con un confronto sulla situazione post alluvione, in particolare con un approfondimento sul fiume Ronco, lo scorso agosto, programmato dal Comune di Ravenna e dal Comune di Forlì, in collaborazione con il Consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli e il Quartiere 5 di Forlì, alla presenza dei sindaci di Ravenna Michele de Pascale, di Forlì Gian Luca Zattini, del responsabile area Romagna del Settore sicurezza territoriale e protezione civile Regione Emilia-Romagna, di tecnici del Consorzio di bonifica della Romagna. A quell’incontro era seguito un sopralluogo l’11 settembre per mostrare le criticità dell’area. Da allora il silenzio e la mancanza di risposte che ha spinto i rappresentanti dei cittadini a scrivere alle autorità competenti per avere una risposta su quanto si intende fare. Quali sono le problematiche di Borgo Sisa? Nell’alluvione non si sono rotti gli argini, ma a monte e a valle in diversi punti l’argine non esiste proprio per una distanza di un chilometro e mezzo. Uscendo dal fiume a Borgo Sisa, l’acqua non è riuscita ad andare a valle perchè a 500 metri c’è il Cer che è trasversale al fiume, creando una sorta di diga essendo più alto di circa tre metri rispetto al livello del terreno. L’acqua uscita è quindi rimasta chiusa in questa zona. I residenti lamentavano anche la mancata pulizia dei fiumi. Dopo agosto a settembre, quando ci sono stati incontri pubblici sulle problematiche, i cittadini lamentano il fatto che sia calato il silenzio. Negli ultimi dieci giorni i comitati cittadini e di quartiere sia della parte ravennate di Borgo Sisa, sia del Comitato di quartiere della parte forlivese sono state inviate lettere per avere chiarimenti sugli interventi in programma, ma ancora non c’è stata risposta.