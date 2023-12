Forlì. Bilancio di previsione “da buon padre di famiglia”, nessun rialzo di tasse e tariffe

«In questi anni abbiamo portato avanti l’idea di un’amministrazione capace e sensibile alle richieste del territorio, senza appesantire i conti, operando come un “buon padre di famiglia”. In 5 anni abbiamo avuto tante crisi, dal Covid ai rincari energetici alla tragedia delle tragedie che è stata l’alluvione ma nonostante questo alla fine della sindacatura il Comune ha un bilancio più sano di quello che ho trovato nel 2019». In estrema sintesi è il sindaco Gian Luca Zattini a presentare la previsione di bilancio 2024-2026, l’ultima siglata dal primo cittadino prima della scadenza del mandato. Un documento la cui spesa corrente per il prossimo anno ammonta a 100 milioni di euro, che sarà approvato entro la fine dell’anno dal consiglio comunale. «Non viene previsto né un aumento di tasse, né un aumento di tariffe - assicura l’assessore al bilancio, Vittorio Cicognani -. Anzi, le rette degli asili si abbasseranno per le famiglie numerose per effetto del quoziente famiglia. Considerato l’aumento dell’inflazione, mantenere invariate le tariffe equivale nella pratica ad una loro riduzione e senza tagliare le prestazioni». «Dove abbiamo voce in capitolo, abbiamo chiesto e ottenuto che non ci fossero aumenti di tariffe - fa eco il sindaco -. Un esempio? Le bollette dei rifiuti o il costo dei biglietti del trasporto pubblico che sono aumentati dappertutto, tranne a Forlì, dove il Comune ha deciso di compensare con fondi propri il maggior costo». Capitolo investimenti. Il Municipio nei prossimi tre anni investirà oltre 150 milioni di euro, 53.154.892 euro sono nel 2024. «Nel 2023 sono stati movimentati 120-130 milioni di euro per effetto soprattutto dei progetti attivati dal Pnrr - spiega Cicognani -. Nel 2024, invece, sono previsti nel piano degli investimenti l’ultimo stralcio del San Domenico (7 milioni ) il restauro del palazzo del Merenda (3 milioni)». A questi si aggiungono anche i 4,7 milioni di euro per il nuovo centro per l’impiego e 2 milioni di euro per l’allestimento di palazzo Albertini. «Non solo - prosegue l’assessore -, sono state inserite anche opere non previste, ovvero quelle che si sono rese necessarie per i danni causati dall’alluvione. Tra questi i lavori necessari per il recupero della palestra di via Isonzo (300mila euro donati da Conad, ai quali si aggiungeranno fondi statali)». Infine, il Comune in questi anni ha ridotto il proprio indebitamento passando da 85 milioni a 63 milioni di euro. «E’ previsto un aumento fino a 70 milioni il prossimo anno, a seguito degli interventi che faremo e per i quali si renderà necessario accendere mutui - conclude Cicognani -, poi progressivamente dal 2025 il debito tornerà a scendere a 66 milioni e nel 2026 a 61 milioni».