Forlì, bilancio della polizia: calano i reati

Nell’ultimo anno i reati commessi in provincia di Forlì-Cesena sono calati, passando dai 14.067 dell’anno precedente ai 13.587 del periodo compreso tra il 10 aprile 2023 e il 9 aprile 2024. Sono aumentati gli arresti (134 da 108), sono calate le violenze sessuali (da 70 a 56), i furti (da 5.749 a 5.450), e cresciute le liti in famiglia ( da 73 a 135). Sono solo alcuni numeri del bilancio della Polizia di Stato, presentato in occasione della festa per il 172° anniversario della sua fondazione. La cerimonia ufficiale a Forlì è andata in scena nell’insolita cornice del salone comunale. «Non mi piacciono molto le statistiche – ha esordito il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei – so che se dicessi che i reati sono diminuiti del 4 per cento, al cittadino che ha subito un reato non importi, anzi. Certo mi conforta come il ricorso a certi istituti ci hanno consentito per incidere su certi fenomeni. Credo che qualche provvedimento amministrativo possa contribuire a combattere alcuni problemi: Daspo, ammonimenti, fogli di via, avvisi orali e agli articoli 100 per chiudere attività, nell’interesse della collettività».

Servizio completo sul Corriere in edicola