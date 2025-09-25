Forlì, Biblioteca Saffi: riparte “Nati per leggere”

Nella Sala ragazzi della nuova Biblioteca Saffi di Palazzo Romagnoli, l’Assessorato alla Cultura, con la propria Biblioteca, giovedì 18 settembre ha avviato una serie di appuntamenti con le storie dedicati alle famiglie con bambini nell’ambito di Nati per Leggere, il programma nazionale sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, che promuove la lettura in famiglia fin dalla nascita e anche durante la gravidanza.

L’evento, si articola in una serie di letture a cura dei volontari di Nati per Leggere, dedicate in particolare ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni. Il calendario prevede un incontro ogni terzo giovedì del mese alle ore 17, a partire da settembre e fino al mese di giugno 2026.

Per la Biblioteca Saffi si tratta di un’occasione per promuovere momenti di condivisione con la comunità dei bambini e loro familiari offrendo un pomeriggio magico in spazi accoglienti e letture di qualità, fondamentali per la crescita dei più piccoli, con uno sguardo rivolto ai genitori per sostenerli nel mestiere più delicato e importante del mondo.

La partecipazione è gratuita. Prossimi appuntamenti in biblioteca con le letture NpL: 16 ottobre, 20 novembre, 18 dicembre 2025.

Info: Biblioteca Comunale A. Saffi, Palazzo Romagnoli - via Albicini 12 Forlì, tel. 0543/712615