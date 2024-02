Forlì, biblioteca Saffi: nel 2023 ben 1.103 nuovi iscritti, in gran parte giovanissimi

Sono perlopiù giovanissimi i tanti nuovi iscritti della biblioteca A. Saffi di Forlì. Nel 2023 sono stati 1.103, di cui il 63,6% in fascia 0-14, tre volte tanto quelli del 2021 (388) e circa il doppio rispetto a quelli del 2022 (667).

Ma l’appeal della biblioteca centrale di Corso della Repubblica si registra anche dal punto di vista degli ingressi. Nel giro di un paio d’anni sono quasi raddoppiati, passando da 36.858 nel 2021 a 54.078 nel 2023, con un incremento costante anche nel 2022, caratterizzato da 48.278 accessi.

“I numeri ci dicono che la nostra è una città che ama il libro - sottolinea soddisfatto l’assessore Valerio Melandri - una città che vuole e merita una biblioteca ancora più viva e dinamica, un luogo di consultazione moderno e funzionale, che sia anche un punto di incontro per l’intera comunità. Noi quel luogo lo abbiamo individuato a palazzo Romagnoli, un edificio di pregio in pieno centro che è in grado di sopperire alle carenze infrastrutturali dell’attuale sede della biblioteca cittadina, a palazzo del Merenda. Questa operazione ci consentirà di avere maggiori spazi e un’implementazione dei servizi che oggi sono preclusi o limitati a causa delle condizioni degradate in cui versa palazzo del Merenda. Penso ad esempio a nuove sale dedicate alla didattica, a molte più sedute e a spazi riservati alle famiglie e ai nostri giovani. Il tutto circondato da vere e proprie opere d’arte”.

I volumi più prestati del 2023

Adulti. 1) Rancore di Gianrico Carofiglio, 2) La vita intima di Niccolò Ammaniti, 3) Cambiare l’acqua ai fiori di Valerie Perrin.

Ragazzi 1) Fabbricanti di lacrime di Erin Doom, 2) Harry potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling, 3) I colori delle emozioni di Anna Llenas

Saggistica 1) La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini, 2) Benvenuti in casa mia! Fatto in casa da Benedetta di Benedetta Rossi, 3) La tribù degli alberi di Stefano Mancuso.