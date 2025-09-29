Forlì, Belpietro e Minzolini ospiti a “Mens-A”

Arriva per la prima volta a Forlì il Festival MENS-A/Pensiero e Dialogo, giunto alla sua X edizione. MENS-A è l’unico Festival di “Cultura diffusa” nell’intera Regione Emilia-Romagna tra Scienze Umane, Filosofia, Storia e Arte. Il Festival vedrà 60 studiosi a confronto sul tema: “Visione e promessa” con incontri, tavole rotonde e dibattiti.

Gli Incontri di Forlì, tra Visione in politica e orizzonte della parola si terranno:

Sabato 4 ottobre ore 10.30 Anteprima, Salone comunale, Piazza Aurelio Saffi 8 con Maurizio Belpietro (Direttore di Panorama e La Verità). Introduce Beatrice Balsamo (Filosofa della persona e Direttore MENS-A), modera Vincenzo Bongiorno (vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Forlì).

Giovedì 9 ottobre alle 17.10, secondo appuntamento al Salone comunale, Piazza Aurelio Saffi 8 con Chiara elefante (Docente di Traduzione/Dip. Interpretazione Unibo /Campus Forlì), Marco Colonna (poeta e scrittore), Augusto Minzolini (giornalista politico e opinionista). Modera Vincenzo Bongiorno. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e gratuiti. L’ideazione e la Direzione scientifica sono di Beatrice Balsamo (Filosofa della persona, Unibo) e della Associazione APUN (APS). Filo conduttore del Festival è il Pensiero fecondo che si intreccia con diversi saperi e promuove una mente inclusiva e ospitale.