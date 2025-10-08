Forlì, bando per gestire il bar del San Domenico

Forlì
  • 08 ottobre 2025
Forlì, bando per gestire il bar del San Domenico

Via libera alla concessione a terzi degli spazi adibiti a punto ristoro-bar all’interno dei Musei San Domenico. Si tratta di una superficie di circa 22 metri quadri al piano terra, che verrà assegnata tramite una selezione pubblica volta a individuare l’operatore economico che presenterà l’offerta di canone più alta. Il canone di concessione posto a base di selezione è fissato 3.100 euro mensili (oltre Iva di legge), ed è soggetto a offerte in aumento da parte dei partecipanti. L’operatore vincitore potrà contare, oltre allo spazio interno, anche sull’area antistante di circa 26 metri quadri dedicata al pubblico e attrezzata con sedie e tavolini. A disposizione del personale, inoltre, è previsto un locale attiguo per spogliatoio e deposito, oltre a un bagno a uso esclusivo degli addetti del bar.

Il concessionario dovrà anche garantire, senza oneri per il Comune, l’apertura ordinaria in relazione all’attività del museo e un minimo di 20 aperture annue extra orario ordinario, su richiesta del dirigente del Servizio Cultura e Turismo, per supportare eventi e iniziative museali. La concessione avrà una durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, e comunque non prima del 16 gennaio 2026. Infatti, una delibera di giunta ha autorizzato la proroga dell’attuale contratto, in scadenza il 1° di settembre scorso, fino al termine della mostra fotografica dedicata a Letizia Battaglia (apertura fissata il 18 ottobre) proprio per garantire la continuità del servizio ristoro durante l’esposizione.

La selezione pubblica è riservata esclusivamente a società e imprese individuali che dimostrino un’esperienza di almeno 3 anni (anche non continuativi) nella gestione di bar o ristoranti, maturata nel decennio precedente la pubblicazione del bando.

Fondazione e grande mostra

Intanto, il Comune ha rinnovato il protocollo d’intesa con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, promotrice da 20 anni delle Grandi mostre e degli stessi Musei Civici, in vista dell’esposizione d’arte “Barocco. Il gran teatro delle idee”, in programma a Forlì dal 21 febbraio al 28 giugno 2026. In particolare, la Fondazione verserà al Municipio per l’utilizzo degli spazi 192.569 euro, in due soluzioni: oltre 94mila euro per le prime 4 mensilità e più di 97mila euro per i restanti cinque mesi. A ciò si aggiungono ulteriori 64.333 euro, corrispondenti a circa 10mila euro mensili, per il periodo dal 19 gennaio 2026 al 31 luglio 2026 per allestire la prossima grande mostra anche all’interno dell’ex chiesa del San Giacomo.

CR quotidiano

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui