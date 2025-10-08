Forlì, bando per gestire il bar del San Domenico

Via libera alla concessione a terzi degli spazi adibiti a punto ristoro-bar all’interno dei Musei San Domenico. Si tratta di una superficie di circa 22 metri quadri al piano terra, che verrà assegnata tramite una selezione pubblica volta a individuare l’operatore economico che presenterà l’offerta di canone più alta. Il canone di concessione posto a base di selezione è fissato 3.100 euro mensili (oltre Iva di legge), ed è soggetto a offerte in aumento da parte dei partecipanti. L’operatore vincitore potrà contare, oltre allo spazio interno, anche sull’area antistante di circa 26 metri quadri dedicata al pubblico e attrezzata con sedie e tavolini. A disposizione del personale, inoltre, è previsto un locale attiguo per spogliatoio e deposito, oltre a un bagno a uso esclusivo degli addetti del bar.

Il concessionario dovrà anche garantire, senza oneri per il Comune, l’apertura ordinaria in relazione all’attività del museo e un minimo di 20 aperture annue extra orario ordinario, su richiesta del dirigente del Servizio Cultura e Turismo, per supportare eventi e iniziative museali. La concessione avrà una durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, e comunque non prima del 16 gennaio 2026. Infatti, una delibera di giunta ha autorizzato la proroga dell’attuale contratto, in scadenza il 1° di settembre scorso, fino al termine della mostra fotografica dedicata a Letizia Battaglia (apertura fissata il 18 ottobre) proprio per garantire la continuità del servizio ristoro durante l’esposizione.

La selezione pubblica è riservata esclusivamente a società e imprese individuali che dimostrino un’esperienza di almeno 3 anni (anche non continuativi) nella gestione di bar o ristoranti, maturata nel decennio precedente la pubblicazione del bando.

Fondazione e grande mostra

Intanto, il Comune ha rinnovato il protocollo d’intesa con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, promotrice da 20 anni delle Grandi mostre e degli stessi Musei Civici, in vista dell’esposizione d’arte “Barocco. Il gran teatro delle idee”, in programma a Forlì dal 21 febbraio al 28 giugno 2026. In particolare, la Fondazione verserà al Municipio per l’utilizzo degli spazi 192.569 euro, in due soluzioni: oltre 94mila euro per le prime 4 mensilità e più di 97mila euro per i restanti cinque mesi. A ciò si aggiungono ulteriori 64.333 euro, corrispondenti a circa 10mila euro mensili, per il periodo dal 19 gennaio 2026 al 31 luglio 2026 per allestire la prossima grande mostra anche all’interno dell’ex chiesa del San Giacomo.

