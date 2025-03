Forlì. Bambini e atleti protagonisti al Duathlon città di Forlì FOTOGALLERY

Tutti di corsa, a piedi o in bici, per la città. Successo del Duathlon città di Forlì che ha visto protagonisti piccoli atleti in erba, dai 6 ai 15 anni, e professionisti a caccia del risultato. Una giornata di sport che ha animato i centro storico durante la manifestazione organizzata dall’Asd Triathlon Duathlon Rimini. Nelle sfide competitive hanno dominato il campione italiano Samuele Angelini, davanti a Nicolò Astori e Pietro Giovannini, e Federica Frigerio davanti a Tania Molinari e Asia Mercatelli.