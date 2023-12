Forlì. Baby gang, l’allarme di Zattini, Confcommercio: “Si intervenga prima che sia troppo tardi”

«Siamo sull’orlo del precipizio, si intervenga prima che sia troppo tardi». Dopo la violenta aggressione in centro storico da parte di una baby gang ai danni di quattro 18enni, Alberto Zattini, direttore di Ascom Confcommercio Forlì, interviene dando voce alla preoccupazione di molti associati. «Non si può più fare finta di nulla aspettando che succeda l’irreparabile – esordisce –. Abbiamo raccolto molte segnalazioni dalle nostre associate e associati e dai loro figli – spiega Zattini –. Sono tutti preoccupati e sei sentono minacciati dalla situazione che si vive non solo nel centro cittadino ma in tutti i quartieri dove la criminalità che vede protagonista i più giovani è all’ordine del giorno».

Il caso

L’ultimo episodio risale a una settimana fa quando nei pressi del Tribunale quattro ragazzi appena usciti da una discoteca erano stati avvicinati da un gruppetto di giovani con la scusa di chiedere una sigaretta e alla risposta negativa erano stati attaccati brutalmente. Tre erano ricorsi alle cure dei sanitari con prognosi di 30, 20 e 10 giorni. Nei giorni successivi la Polizia di Stato aveva identificato come presunti responsabili due ventenni e un 16enne, mentre altri tre stranieri, non presenti all’aggressione, ma che spesso si accompagnavano ai presunti autori, erano stati portati al centro per i rimpatri di Gradisca di Isonzo.

Fenomeno in crescita

«Dalle risse agli atti di bullismo, dal disturbo della quiete pubblica agli atti vandalici fino ad arrivare, a volte, allo spaccio di stupefacenti e a furti e rapine – aggiunge il direttore di Confcommercio, Zattini –. Il fenomeno è in aumento in Italia così come in città e sta creando un allarme sociale sempre più diffuso che non deve essere sottovalutato. Il tema non riguarda solo il centro storico ma la città nel complesso e non bisogna correre il rischio che venga sottovalutato prima che sfoci nella sua massima violenza. Bisogna agire e in fretta per restituire ai cittadini senso di sicurezza e far capire, al tempo stesso, a questi giovani che hanno imboccato la strada della violenza e dell’illegalità che non sono comportamenti tollerati e tollerabili dalla società. Bisogna fermarli subito prima che si assista ad una recrudescenza dei reati».

I social network

Zattini ricorda che spesso questi gruppi di giovanissimi riprendono e postano le proprie azioni sui social network che finiscono per farne da cassa da risonanza. «Dobbiamo porci immediatamente e in maniera condivisa tra le diverse istituzioni e attori sociali – commenta – il problema di come affrontare questa situazione oppure vogliamo aspettare che si arrivi ad un fatto gravissimo? In questo senso siamo già sulla buona strada perché l’episodio successo in centro qualche sera fa, con il sanguinario pestaggio dei quattro ragazzi neo maggiorenni, ci dimostra che la situazione è già sull’orlo del precipizio. Non si può più aspettare o minimizzare la questione parlando di episodi isolati: bisogna trovare il coraggio di affrontare il problema in maniera ferma e condivisa. Lo dobbiamo ai nostri concittadini, lo dobbiamo ai nostri figli».