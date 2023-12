Forlì, Avis e Dorelan alleate per la donazione di sangue

L’Avis Comunale di Forlì ha lanciato il proprio percorso di cooperazione con il mondo delle imprese: Dorelan è la prima realtà coinvolta. Questo è il primo step di un progetto che vedrà al fianco dell’Associazione molte aziende del territorio. La Dorelan, punto di riferimento nel settore del bedding da oltre 50 anni, è da sempre impegnata nel sociale e nella divulgazione della corretta cultura del sonno. Consapevole della responsabilità che deriva da tutto questo, l’azienda ha deciso di avvicinare anche i propri dipendenti al mondo Avis e di sostenerne il progetto.

Il Presidente di Avis Forlì Roberto Malaguti, il Vicepresidente Enrico Vetricini, il Segretario Fabio Giacomini e il Direttore Sanitario Marco Gentile hanno incontrato nei giorni scorsi, il 17 novembre presso la sede dell’azienda, un nutrito gruppo di collaboratori di Dorelan, a cui hanno raccontato le principali dinamiche dell’associazione Avis e la sua mission: garantire la continuità nella donazione di sangue ed emoderivati, farmaci essenziali e insostituibili, grazie al coinvolgimento di un numero sempre maggiore di volontari. Dorelan si è esposta in prima linea per questo e, nei prossimi giorni, un’equipe medica dell’Avis Comunale di Forlì interverrà presso la sede dell’azienda per sottoporre ad esami di idoneità le collaboratrici e i collaboratori che vorranno diventare donatori. Per info: 0543.20013; forli.comunale@avis.it; www.avisforli.it.