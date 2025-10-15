Forlì, Avis: attestati ai donatori più assidui

Prima della sedura del Consiglio comunale di ieri si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati ai donatori e alle donatrici di sangue che si sono distinti per l’alto numero di donazioni effettuate. Un appuntamento di grande valore simbolico, che ha testimoniato la riconoscenza della città verso chi, con costanza, contribuisce ogni giorno alla salute e alla vita degli altri. Sono stati premiati i donatori che hanno raggiunto e superato le 120 donazioni e le donatrici che hanno effettuato 80 donazioni e oltre. I 25 donatori che hanno ricevuto l’attestato sono: Davide Barberini, Matteo Bonoli, Marino Cicognani, Loris Cimatti, Daniele Comandini, Gianni D’Alessandro, Roberto Dradi, Andrea Fratti, Massimo Freschi, Iuri Fucacci, Cristian Garavini, Alberto Gardini, Alberto Gorini, Giuseppe Mainetti, Andrea Meconi, Graziano Mingozzi, Gabriele Monti, Ivan Muccioli, Fabrizio Neri, Mauro Neri, Devis Paganini, Gianluca Petrini, Silvano Speronati Laghi, Alberto Suprani, Mauro Vittorietti.

Le 7 donatrici premiate sono: Donata Capriotti, Elisa Enrica Guidi, Laura Lazzari, Maria Assunta Logica, Moira Scarantino, Cinzia Tampellini, Patrizia Volo.