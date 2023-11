Incendio nella prima mattinata di venerdì a Forlì. Ieri verso le 7.10, tre squadre della Sede Centrale dei Vigili del fuoco di Forlì, sono intervenute in via Martoni per incendio di un autocarro. Le squadre hanno operato per spegnere le fiamme che avvolgevano l’intero mezzo evitandone la propagazione. Nessuna persona coinvolta, sul posto forze dell’ordine.