Forlì. Auto sbanda, finisce contro un albero e si ribalta, due persone ferite

Incidente nella notte all’incrocio tra via Balzella e via Meucci. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri poco dopo la mezzanotte un suv Hyundai ha perso il controllo sbattendo contro un albero e poi si è ribaltato. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì e i sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno estratto dall’auto ribaltata due persone intrappolate all’interno dell’abitacolo e hanno messo in sicurezza il veicolo. I feriti sono state quindi soccorse dai sanitari e trasportati in ospedale.