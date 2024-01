Continua la mobilitazione di Cgil,Cisl e Uil per chiedere alla Regione di rivedere la delibera con la quale si aumentano le rette a carico delle famiglie di anziani e disabili ricoverati nelle strutture assistenziale del territorio. Stamattina, infatti, le organizzazioni sindacali hanno incontrato il comitato di distretto, mentre in piazza Saffi in diversi sono stati protagonisti di un presidio.