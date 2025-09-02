Forlì, atterraggio al “Ridolfi” senza autorizzazione

Un aereo biposto atterrato sulla pista dell’aeroporto “Ridolfi” senza chiedere nessuna autorizzazione alla torre di controllo. L’allarme è scattato ieri quando gli operatori che regolano il traffico hanno avvertito la Polizia di Stato in servizio allo scalo di via Seganti del velivolo “ignoto” fermo sulla pista, facendo partire le procedure di allerta. Sarebbe stato lo stesso pilota poi a dare la sua versione dei fatti: sopra Bertinoro avrebbe notato del fumo in cabina, cercando di contattare la torre di controllo, senza ricevere risposta forse perchè attraverso una frequenza non corretta, e così avrebbe preso la decisione di atterrare senza ulteriori autorizzazioni. Per fortuna ieri non erano previsti aerei di linea in partenza o arrivo e un unico velivolo di una scuola di volo in procinto di decollare era ancora fermo sulla pista. Protagonista un SlyLeader partito da Vasto e diretto a Parma. A bordo il pilota, un settantenne francese ma da moltissimi anni residente in Italia, e la moglie. Poco prima dello scalo di Forlì il problema tecnico, con il fumo che avrebbe iniziato ad entrare nella cabina. A quel punto il pilota ha chiesto alla moglie di fornirgli le coordinate per contattare la torre di controllo, ma probabilmente ricevendo quelle non esatte perchè dall’altra parte non è arrivata nessuna risposta. Qui la decisione di far atterrare comunque il velivolo sulla pista dell’aeroporto. Dai controllori forlivesi è scattato l’allarme alla Polizia di Stato che è prontamente intervenuta per identificare le persone a bordo. Sul posto anche la squadra dei Vigili del fuoco, anche per via di quel fumo che aveva invaso la cabina.