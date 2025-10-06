Forlì, assolti dall’estorsione: due condanne per una tentata estorsione

Sono stati assolti “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di estorsione e non condannati come riportato nell’edizione di ieri (dell’errore ci scusiamo con i diretti interessati e i lettori), i tre cittadini marocchini che erano stati denunciati da un imprenditore agricolo. Tuttavia due di loro sono stati condannati a un anno e 4 mesi per il reato di tentata estorsione. All’esito del dibattimento è risultato dimostrato che i lavoratori erano stati impiegati in nero per volontà dell’imprenditore agricolo, che non aveva mai inteso regolarizzare i rapporti di lavoro. È emerso inoltre che il più giovane degli imputati, tutelato dall’avvocato Veronica Morgagni, all’epoca dei fatti era ancora minorenne, circostanza che rendeva difficoltosa la sua regolarizzazione da parte del datore di lavoro. L’imprenditore, per timore di essere denunciato alle autorità competenti per l’impiego di lavoro nero, ha spontaneamente consegnato ai lavoratori somme di denaro a mezzo assegni, salvo poi denunciarli sostenendo di aver subito un’estorsione. Relativamente all’ulteriore imputazione a carico dei tre soggetti, la tentata estorsione che si sarebbe consumata in un periodo successivo, due degli imputati - un uomo e una donna tutelati dall’avvocato Michela Bravi - sono stati condannati alla pena di 1 anno e 4 mesi con sospensione condizionale della pena. Tale imputazione riguardava la richiesta di corresponsione di ulteriori somme per un infortunio sul lavoro subito dalla donna in costanza del rapporto di lavoro con l’imprenditore agricolo. La richiesta veniva veicolata anche tramite un legale che si limitava a prospettare una possibile azione giudiziaria in caso di mancata composizione bonaria della vertenza. Avverso tale condanna gli imputati si riservano di proporre appello.