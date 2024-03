Forlì, assalto in banca

Assalto alla banca di Villafranca da parte di una banda di ladri che hanno portato via la “cassaforte” per la protezione e la gestione delle banconote. Nella notte tra lunedì e martedì, un gruppo di malviventi ha fatto irruzione all’interno della Bcc ravennate, forlivese e imolese di via Lughese, 258, nel cuore del quartiere di Villafranca. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, il gruppo con il volto travisato ha letteralmente staccato dal pavimento il “roller cash”, dispositivo per la protezione e la gestione delle banconote. Una sorta di cassa continua che non permette al cassiere di accedere direttamente al denaro ma gestisce, in automatico, il prelievo e il versamento dei soldi. Ancora non è stata quantificata l’entità del colpo ma si tratta certamente di diverse migliaia di euro. I balordi, di cui non si conosce esattamente il numero ma che fonti investigative definiscono “numerosi”, hanno sfruttato la notte per mettere a segno il colpo complice anche l’ubicazione della banca.

