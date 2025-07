Forlì aspetta il giro d’Italia aereo

Il Giro d’Italia aereo 2025 fa tappa a Forlì. Martedì 29 luglio l’aviosuperficie di Villafranca ospiterà l’arrivo dei venti ultraleggeri che da sabato 26 luglio a domenica 2 agosto solcheranno i cieli della Penisola per raggiungere i campi volo, i piccoli aeroporti o le aviosuperfici come quella presente in città. Si tratta di una manifestazione, ripristinata nel 2019, non competitiva che ha come unico scopo quello di promuovere l’avioturismo. All’evento parteciperanno circa una cinquantina di persone divise in venti aerei. I mezzi, per lo più ultraleggeri, spiccheranno il volo da Montebello vicino a Perugia per proseguire verso Potenza. Il Giro d’Italia aereo toccherà Capo d’Orlando, Sibari, Benevento, Fermo e arriverà a Villafranca. In Romagna i partecipanti e gli organizzatori soggiorneranno due giorni visitando anche a Ravenna, infine voleranno a Parma, a Torino per chiudere il percorso dei cieli a Cecina. Ad ogni tappa incontreremo le amministrazioni comunali per parlare dei nostri progetti di avioturismo - spiega Roberto Laghi, presidente A.Li Soccorso -. Questa iniziativa permette ai nostri associati di conoscere gli aviospazi e i campi volo meno noti e serve anche per pubblicizzare questa disciplina sportiva che è il nostro hobby. Vogliamo far capire alle persone, soprattutto ai più giovani, che volare non è uno sport d’elite riservato alle persone ricche, ma ha costi di gestione simili a quelli di una moto di grossa cilindrata. L’obiettivo è portare proprio i più giovani a prendere il brevetto di volo, che si può acquisire a 16 anni, e farli iniziare a volare”. Il tutto è partito grazie all’associazione Piloti di Classe, nata a Forlì nel 2017 e che oggi vanta circa 14 mila iscritti, di cui 1.000 piloti di volo ancora attivi. “Ci siamo strutturati nel 2018 – sottolinea il consigliere Pino Balestrieri -, proprio per mettere in rete una nazione che sotto il profilo dell’aviazione era dormiente. Nel 2019 abbiamo ripristinato il Giro d’Italia aereo, proprio per coinvolgere gli appassionati in un evento che abbina l’avioturismo all’aggregazione”.