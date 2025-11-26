Forlì. Arrivava da Ravenna per spacciare eroina e cocaina in città. Arrestato 36enne tunisino

Sabato scorso, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Forlì hanno arrestato un 36enne tunisino, quale presunto responsabile del reato di “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”.

L’arresto è scaturito al termine di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, messa in atto da tempo dai carabinieri che, durante pregressi servizi, avevano notato movimenti ed incontri sospetti, in un’area del territorio forlivese non lontano dal centro cittadino frequentato da giovani e meno giovani notoriamente dediti all’uso di sostanze stupefacenti. L’uomo, proveniente dalla provincia di Ravenna e con precedenti in materia di sostanze stupefacenti, alla guida di un’autovettura di proprietà di un suo conoscente (risultato poi estraneo ai fatti), nella mattinata è stato intercettato lungo Viale Italia, diretto all’area interessata. Nella circostanza alla vista dei militari, ha cercato di allontanarsi venendo però inseguito, raggiunto e immediatamente fermato. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare sono stati trovati, all’interno dell’abitacolo dell’autovettura, due calzini contenenti complessivamente 130 grammi di eroina e 24 grammi di cocaina, sostanze stupefacenti già confezionate in numerose “palline” pronte per la cessione a terzi, nonché un cutter utilizzato per suddividere le dosi oltre alla somma in contante di circa 1.400 euro, ritenuta frutto di attività di spaccio. La sostanza stupefacente, il cutter ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Forlì, in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta nella giornata odierna dinanzi al Giudice del Tribunale forlivese, che ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, il divieto di dimora nel comune di Forlì.