Forlì. Arrivano i solleciti per le bollette ma i telefoni non vanno dal giorno dell’alluvione

FORLI’. Il servizio telefonico non funziona ma i cittadini ricevono solleciti per pagare bollette di un servizio che non c’è da 9 mesi. Protesta il Comitato del Quartiere 4 di Forlì. «A distanza di quasi 9 mesi», scrivono,«le linee telefoniche di aziende e privati nelle frazioni di Poggio, Durazzanino e Malmissole non sono state ripristinate si chiede una presa di posizione. Come Comitato di Quartiere 4, ci teniamo a dare visibilità alla situazione di forte disagio in cui versano alcuni nostri concittadini a seguito dell’evento eccezionale dello scorso maggio. Dopo aver raccolto diverse richieste da parte di residenti abbonati a linee telefoniche fisse TIM non funzionanti, constatiamo che da maggio 2023 la telefonia fissa con numerazione che inizia per 0543-79XXXX risulta interrotta».

Il comitato spiega che tutto dovrebbe dipendere dal mancato ripristino della centrale di Borgo Sisa. «Da maggio 2023 (quasi con cadenza bisettimanale) diversi utenti si sono rivolti al 187, abbiamo provato anche noi in questi giorni, e la risposta conferma che il mancato funzionamento è causato dalla situazione emergenziale post-alluvione. Pare inoltre che TIM abbia risposto che il costo della riattivazione dell’infrastruttura sia troppo oneroso e sarebbe necessario un intervento del Comune di Forlì per la riparazione. Siamo arrivati alla decisione di coinvolgere i media dopo che alcuni concittadini hanno ricevuto da TIM il sollecito al pagamento del Canone telefonico, servizio che da 9 mesi non viene erogato. Come Comitato abbiamo già richiesto e ottenuto da parte dell’Amministrazione un incontro sul tema ma speriamo che questo passaggio mediatico possa essere un elemento giustificativo per i cittadini sollecitati da TIM».

Il comitato informa che già in passato era stato portato all’attenzione del Comune il problema della «mancanza di copertura fibra in diverse aree del nostro Quartiere che comprende oltre alle frazioni di Poggio, Durazzanino e Malmissole anche Pieve Acquedotto e San Giorgio. Al tempo, abbiamo preso atto che per ragioni di costi e appetibilità commerciale, le aziende di telecomunicazioni non lo considerino un investimento profittevole ma reputiamo non sia ammissibile che cittadini anziani che non dispongono di cellulari non abbiano garantito il servizio di telefonia fissa».