Forlì, arrivano due nuove Comunità energetiche rinnovabili

La città di Forlì accelera sulla strada della sostenibilità e compie un passo decisivo verso la transizione ecologica. Sono ufficialmente operative le prime due Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) del territorio: “Forlì centri_amo l’energia” e “Forlì cerchi_amo l’energia”. Non si tratta solo di un progetto tecnico, ma di una vera e propria rivoluzione nel modo di produrre e consumare elettricità. Costituite come associazioni riconosciute, le due Cer permetteranno a cittadini, imprese ed enti locali di unirsi per generare e condividere energia pulita, trasformando i consumatori in “prosumer” (produttori-consumatori) attivi. La struttura delle due comunità è stata pensata per coprire maggiormente il territorio comunale, seguendo la configurazione della rete elettrica: “Forlì_centriamo l’energia” è dedicata alle utenze situate nel cuore del centro urbano, mentre “Forlì cerchi_amo l’energia” è rivolta ai residenti e alle attività collegate alla cabina primaria che serve le zone circostanti e periferiche del comune. Il vero motore del progetto è la forza del partenariato che ha dato vita a queste realtà. Tra i soci fondatori figurano i principali attori del territorio: il Comune di Forlì, la Fondazione Cassa dei Risparmi, la Camera di Commercio, la Diocesi, l’Ausl, Acer e Fmi.

Una visione corale che punta a tre obiettivi fondamentali: la sostenibilità ambientale (riduzione delle emissioni di Co2), il risparmio economico (grazie all’autoconsumo collettivo e agli incentivi statali) e la coesione sociale, contrastando la povertà energetica. Un’ulteriore opportunità è rappresentata dal nuovo bando regionale della Regione, dedicato al sostegno agli investimenti delle Cer. Insomma, aderire alle Cer di Forlì significa anche poter cogliere importanti opportunità di finanziamento pubblico per nuovi investimenti energetici. E’ possibile associarsi alle Cer di Forlì e partecipare attivamente a un nuovo modello di energia condivisa, locale e sostenibile, capace di generare valore ambientale, economico e sociale per l’intera comunità. Per ulteriori informazioni consultare le pagine dedicate: https://romagnaenergiaclima.it/forli/comunita-energetiche/forli-centri-amo-lenergia-2/ o https://romagnaenergiaclima.it/forli/comunita-energetiche/forli-cerchi-amo-lenergia/