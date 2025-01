Forlì, arrivano 9 nuovi agenti della polizia penitenziaria

FORLI’. Nel carcere di Forlì, con la conclusione del 184esimo corso allievi, sono in arrivo nove nuovi agenti penitenziari. Lo annunciano il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove e la parlamentare di Fdi Alice Buonguerrieri. Con l’assegnazione, commenta il primo, si «garantirà il miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere, alleviando le carenze di organico causate dalla grave noncuranza dei governi precedenti». Le assunzioni, prosegue, «si innestano nel percorso intrapreso dal Governo negli ultimi 28 mesi e finalizzato a potenziare gli organici delle Forze dell’ordine, e in particolare la Polizia penitenziaria». E “presto” ci saranno «altre assegnazioni: 2.568 agenti inizieranno il 185esimo corso a maggio 2025 mentre, con la firma del nuovo bando allievi agenti del 15 gennaio scorso, è iniziato il reclutamento di ulteriori 3.246 unità», dice ancora Delmastro delle Vedove. «Queste nuove assegnazioni sono una preziosa boccata d’ossigeno per gli uomini e le donne in divisa che lavorano negli istituti penitenziari e dimostrano l’attenzione del Governo Meloni per le esigenze del nostro territorio», commenta Buonguerrieri.