Forlì. Arriva la “Strawoman” con una madrina d’eccezione: la campionessa Gaia Sabbatini

Una madrina d’eccezione per la “Strawoman”, corsa-camminata non competitiva riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere e che domenica arriva per la prima volta a Forlì con la 13ª edizione che si svolgerà a Formì nella zona del casello dell’autostrada. Tra le partecipanti, infatti, ci sarà Gaia Sabbatini, mezzofondista italiana, campionessa europea under 23 dei 1.500 metri nel 2021, anno nel quale ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo.

«Sono contenta di questo ruolo per un evento che si svolge a Forlì – spiega la campionessa –, una città che conosco molto bene e nella quale ho molti amici. Mi sono allenata spesso al parco “Franco Agosto” avendo passato un po’ di tempo in città anche con il mio fidanzato che stava facendo riabilitazione. Sono felice di correre per condividere la mia passione con tutte le donne all’insegna del benessere e dello sport».

Il legame di Gaia Sabbatini con Forlì nasce dal fatto che il suo manager, Maurizio Galantino, vive proprio in città e dalla presenza del centro di riabilitazione di Fabrizio Borra, frequentato da molti atleti che devono “rimettersi” da qualche infortunio, come è successo al fidanzato di Gaia. «Sono stata a lungo a Forlì verso la fine della stagione proprio per questo motivo – ricorda – correvo al parco e completavo il lavoro al campo. Conosco bene la città. Siccome ci sono stata verso la fine della stagione ho potuto apprezzare il cibo soprattutto, però è una città a misura d’uomo, il centro storico mi è piaciuto particolarmente».

La “Strawoman” rappresenta un appuntamento tutto al femminile con il benessere, lo sport e il divertimento. «È importante avvicinare più persone possibili allo sport – commenta Gaia Sabbatini – e alla corsa che se fatta insieme diventa ancora più bella. Essendo poi un evento tutto al femminile sono ancora più contenta di partecipare alla Strawoman. In Italia c’è comunque una forte cultura dello sport, basta pensare che tra alcune delle campionesse a livello mondiale troviamo molte italiane, da Federica Pellegrini a Sofia Goggia, fino alle pallavoliste. Ovviamente si potrebbe fare sempre di più, ma mi sento di dire che in Italia siamo messi bene. Per me l’atletica è un lavoro, ma la parte di divertimento rimane molto importante soprattutto se c’è un bel gruppo in allenamento».

Appena iniziata la preparazione invernale che porterà all’appuntamento con l’Olimpiade di Parigi, Gaia Sabbatini si mischierà alle tante donne che parteciperanno alla corsa-camminata.

«Farò una corsa, ma di puro allenamento, lenta, la classica corsa della domenica, senza spingere. La preparazione è scattata a inizio ottobre, andrò anche in Kenya: salterò la stagione indoor per concentrarmi su questa outdoor visto che ci sono due appuntamenti importanti come l’Olimpiade di Parigi e gli Europei che si faranno a Roma e quindi sono molto sentiti. Non so ancora se farò i campionati europei di cross a Bruxelles, il 10 dicembre, ho dato la mia disponibilità a fare la staffetta che lo scorso anno abbiamo vinto».