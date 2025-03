Forlì, armi e stupefacenti: scatta l’arresto

La Polizia di Stato ha concluso diverse operazioni di contrasto alla criminalità a Forlì che hanno portato al sequestro di droga, alla segnalazione di tre persone alla Prefettura, al ritiro di due patenti e all’arresto di un cittadino straniero in esecuzione di un provvedimento del magistrato di sorveglianza.

Durante i controlli è stato individuato e arrestato un cittadino straniero in esecuzione di un provvedimento del magistrato di sorveglianza e condotto in carcere per espiazione di pena. L’uomo, già affidato in prova ai servizi sociali, era stato condannato per reati in materia di armi e stupefacenti.

All’interno di un’abitazione del centro storico i poliziotti della Squadra Mobile hanno identificato alcuni giovani cittadini stranieri, uno dei quali in possesso di circa 10 grammi di marijuana. Altri controlli su strada hanno consentito di rintracciare due giovani italiani, alla guida di un’autovettura, in possesso di cocaina. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida.

I tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura per l’adozione delle sanzioni amministrative, che prevedono, tra l’altro, anche il ritiro della patente di guida o il divieto di conseguirla.