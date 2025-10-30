Forlì, aree fitness nei Giardini di Santa Chiara e Piazzetta Berlinguer

Sono in arrivo, dopo l’approvazione del progetto esecutivo, nuove strutture ludiche e aree fitness nei Giardini Santa Chiara e in Piazzetta Berlinguer. Il progetto, redatto dal Servizio Infrastrutture e Verde Pubblico del Comune di Forlì con il coinvolgimento del Comitato di Quartiere del Centro storico e del Quartiere Ronco, si pone come obiettivo quello di migliorare qualitativamente la dotazione di queste due aree verdi, andando a implementare le occasioni di incontro e socializzazione tra famiglie, giovani e residenti. “Il progetto - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - si propone di creare nuovi spazi dedicati all’aggregazione, al relax e all’attività fisica dalle persone più grandi ai più piccoli, in luoghi con un’identità poco sviluppata o ancora da definire. Presso il Giardino Santa Chiara, dove non è presente alcun tipo di gioco per bambini o attrezzo per il fitness all’aria aperta, realizzeremo una nuova area ludica e un circuito per l’allenamento outdoor; entrambi dotati di pavimentazione antitrauma. In Piazza Berlinguer implementeremo, con nuove strutture più moderne e inclusive, l’area giochi attualmente esistente e realizzeremo una nuova area fitness; impreziosita dalla piantumazione di nuove alberature. Nel giardino della scuola materna Gobetti andremo a ripristinare, grazie al posizionamento di una copertura parasole sostenuta da quattro pali in legno, una zona d’ombra nel lato sud est dell’area verde scolastica; venuta a mancare a seguito dell’abbattimento di alcuni alberi secchi. “In tutti e tre i casi - aggiunge Petetta - il raggiungimento e l’approvazione delle proposte è avvenuto dopo un confronto con i Comitati di Quartieri e i residenti. Per il Giardino Santa Chiara in particolare, c’è stato un dialogo diretto e proficuo con le famiglie della zona, che ci avevano manifestato la volontà di arricchire questa piccola area verde a ridosso del centro storico con giochi per bambini e zona fitness, per renderla frequentata e viva ogni giorno. L’area ad oggi è spoglia e fortemente a rischio di degrado e insicurezza” - concludono il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e l’assessore Luca Bartolini. “L’approvazione di questa delibera è la riprova che il principale interlocutore di questa Amministrazione sono i cittadini con i loro bisogni.”