Forlì, “apra la bocca”: c’era la marijuana nascosta, denunciati dai Carabinieri

Sabato scorso, durante una attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Forlì hanno denunciato due uomini rispettivamente di anni 42 e 51, residenti in provincia, per detenzione oltre la

modica quantità di sostanza stupefacente. I due, nel corso del controllo, hanno insospettito i militari con il tipico comportamento di quelli che hanno qualcosa di illegale da nascondere a bordo dell’autovettura sulla quale viaggiano.

Ad insospettire ulteriormente i carabinieri, è stato poi l’atteggiamento posto in essere da uno dei due occupanti che, rivolgendosi agli operatori, mostrava difficoltà a parlare fluentemente oltre ad avere un evidente rigonfiamento della guancia.

L’uomo, non potendo ulteriormente eludere il controllo, estraeva dalla bocca una bustina in cellophane contenente circa 4 grammi di marijuana, consegnandola ai militari.

A questo punto sono scattate le perquisizioni personali e domiciliari che hanno permesso di rinvenire, presso le rispettive abitazioni, numerose bustine già confezionate contenenti la medesima sostanza stupefacente pronte per essere immesse sul mercato, materiale per la

coltivazione della stessa, oltre a ingenti somme di denaro contante, probabilmente frutto dell’attività di spaccio, che sono state sequestrate. I due uomini sono stati pertanto denunciati per detenzione oltre la modica quantità di sostanza stupefacente.