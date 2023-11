Forlì. Anziano colpito da grave emorragia soccorso dai poliziotti: fermano la fuoriuscita di sangue e gli salvano la vita

Alle 13 di ieri, il personale della “Volante” della Questura di Forlì-Cesena, nel transitare in via Balzella, all’angolo con via G. Organi, ha notato steso a terra un anziano. Immediatamente gli Agenti hanno arrestato la marcia e soccorso l’anziano, un cittadino forlivese di ottantotto anni, che si mostrava ancora cosciente ma particolarmente pallido, a causa di una importante emorragia a un piede, verosimilmente causata da un’ulcera venosa. La gravità della situazione era confermata dalla presenza di numerose chiazze di sangue presenti attorno a lui.

Mentre un operatore della Volante richiedeva l’intervento del 118, l’Ispettore capopattuglia, utilizzando la cintura a strappo con velcro dei propri pantaloni, ha avvolto e stretto, a livello dell’inguine, la gamba dell’uomo e con altre fasce in velcro gli ha cinturato il polpaccio, per bloccare il flusso del sangue dall’arteria femorale, fino all’arrivo dei sanitari. L’intervento degli Agenti si è dimostrato essenziale ha interrotto la fuoriuscita del liquido ematico; i sanitari, giunti dopo circa cinque minuti, hanno poi “stabilizzato” l’anziano, trasportato al Pronto Soccorso per le successive terapie del caso.

ENCOMIO DEL VICESINDACO DANIELE MEZZACAPO ALLA POLIZIA DI STATO DI FORLI’

“A nome del Comune di Forlì rivolgo un pubblico encomio agli agenti della Polizia di Stato per il tempestivo e provvidenziale soccorso a una persona anziana, colpita da una forte emorragia e caduta a terra, avvenuto nella giornata di ieri in via Balzella. La prontezza di azione è testimonianza delle capacità operative del personale in servizio nelle Volanti e della prossimità che la Polizia di Stato assicura alla città. Grazie per questo importante intervento di soccorso e grazie per l’impegno, la competenza e l’abnegazione messi in campo quotidianamente al servizio della nostra comunità”.