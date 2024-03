Forlì. Altri furti e rapine in centro storico

Ancora segnalazioni di furti e rapine nel centro storico di Forlì. Il grave episodio della pizzeria Altero avvenuto a fine febbraio, quando una banda di rapinatori incappucciati armati di coltello ha minacciato e derubato i dipendenti presenti, non sarebbe un caso isolato anche se gli episodi non sono stati segnalati dalle forze dell’ordine.

Alcune domeniche fa alcuni malviventi hanno agito in via dei Filergiti, di sera, nel negozio di abbigliamento “Cruff” dopo l’orario di chiusura. «Erano le 21.42 i ladri sono entrati nel negozio e hanno portato via il fondo cassa e dei capi di abbigliamento - afferma la titolare - Hanno fatto tutto in 12 minuti e sono stati dentro appena 2 minuti. Erano in monopattino e si sono portati via diversi pantaloni, tutti jeans e un giubbotto di pelle oltre al fondo cassa che era nel registratore. Ho saputo che la stessa notte hanno rubato in tre posti».

E’ dei giorni scorsi invece la rapina in un’attività di gastronomia, sempre in centro storico, dove una persona è entrata verso le 14.30 quando il negozio era aperto e, minacciando i presenti, ha portato via il cassetto del registratore di cassa con i soldi dell’incasso effettuato fino a quel momento. Il centro storico della città mercuriale resta dunque nel mirino dei malviventi nonostante l’impegno delle forze dell’ordine e dei residenti sul fronte dei controlli.