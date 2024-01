Forlì. Alluvione: il Comune distribuisce le donazioni ricevute, circa 1.750 euro a famiglia

«Entro il 10 febbraio inizieranno ad essere erogati i ristori alle famiglie alluvionate grazie al fondo di 1 milione e 100mila euro proveniente dalle donazioni». Lo annuncia il presidente della commissione di indagine alluvione, Lauro Biondi. Il Comune, infatti, ha ricevuto 677 domande per i contributi. «Il che significa che ad ogni nucleo familiare che ne ha fatto richiesta verranno distribuiti all’incirca 1.700-1.750 euro - spiega Biondi - e non sono previste ulteriori procedure in quanto nel modulo della domanda era già stato inserito il tetto Isee a 25mila euro».

Dopo mesi di discussioni, anche gli alluvionati forlivesi potranno contare sugli aiuti che i propri concittadini hanno donato al Comune. «Finalmente - sottolinea il consigliere di Forlì e Co, Federico Morgagni -, ciò non toglie che nel frattempo sia stato accumulato un forte ritardo sotto questo punto di vista. Ora, auspichiamo che si accelerino le procedure di erogazione». Per quanto riguarda il contributo di immediato sostegno (Cis), prorogato fino a marzo 2024, sono state distribuite 1.925 saldi su 3.076 acconti pagati. Ad oggi, inoltre, il Comune ha erogato 759.000 euro di contributi di autonoma sistemazione.

«Rispetto ai Cis, la liquidazione è perfettamente in linea con quella di altre realtà limitrofe - sottolinea Biondi, mentre per ciò che concerne i Cas è in liquidazione la quota del terzo semestre (ovvero i mesi di agosto, settembre e ottobre) per coloro che hanno dovuto trovare una sistemazione diversa dopo l’alluvione di maggio. Il Cas, tra l’altro, scade ad aprile 2024 e attualmente interessa 220 nuclei familiari. Va aggiunto che delle 23 assegnazioni di immobili effettuate dal Comune, 10 di queste sono in scadenza nel primo semestre ed è necessario capire se sussistono ancora le condizioni per un eventuale rinnovo». Ad emergere durante la commissione di indagine è un’altra criticità: al Comune, dalla piattaforma Sfinge, sono pervenute complessivamente 13 domande, tra famiglie e imprese, per ottenere i ristori stanziati dal Governo tramite la struttura commissariale.

«Confrontandosi con il commissario Figliuolo è emerso che ci sono le risorse ma non ancora le pratiche sulle quali lavorare - fa presente Biondi -. E’ bene verificare quanto sta accadendo». Concordi anche gli altri componenti della commissione alluvione.

«Bisogna capire quali sono le difficoltà, se questi sono i numeri», sottolinea Soufian Alemani del Pd. «Dati alla mano emerge che per i ristori, dopo l’arrivo e la distribuzione dei Cas e dei Cis, la situazione si è arenata - precisa Morgagni -. Il meccanismo è complicato e in tanti faticano a destreggiarsi con la modulistica. Pur sapendo che la piattaforma Sfinge e le ordinanze non dipendono direttamente dal Comune, suggerisco al Municipio di mettere in campo un ufficio per aiutare chi deve compilare la domanda».