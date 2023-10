Forlì, alluvione e accesso alle donazioni, il sindaco: “La segretaria della Cgil diede l’assenso con una stretta di mano”

Alluvione e accesso alle donazioni, il sindaco di Forlì Gianluca Zattini replica in una nota alla segretaria della Cgil Maria Giorgini: “L’indicazione della soglia massima dei 25 mila euro di Isee, quale requisito necessario per accedere alle donazioni, l’abbiamo recepita sotto dettatura dalla segretaria della Cgil, Maria Giorgini, che ha condotto da protagonista l’incontro del 27 settembre, alla presenza della giunta e del presidente della commissione consiliare d’indagine e di studio sull’emergenza alluvione. Partendo dalle indicazioni disposte nell’ambito della commissione consiliare d’indagine e di studio sull’emergenza alluvione e dalle proposte pervenuteci dal Comitato Vittime del Fango, con i sindacati abbiamo condiviso la velocità nella ripartizione delle donazioni, la constatazione dell’esiguità degli importi, la necessità di non distribuirli a pioggia, concentrandosi per contro sulle fasce più fragili, e il parametro dei 25 mila euro di Isee. Mi dispiace quindi che la segretaria della Cgil dica il contrario, appellandosi addirittura alla mancata sottoscrizione di un accordo. Per la mia generazione, una stretta di mano vale più di qualsiasi contratto. Con quella si è concluso l’incontro del 27 settembre.”