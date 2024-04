Forlì. Alluvione, compromessi oltre 405mila mq di aree verdi per un impegno alla ricostruzione di oltre 3 milioni e 200mila euro

Sono 5 le grandi aree verdi del Comune di Forlì più compromesse dall’alluvione di maggio. Oltre al parco urbano “Franco Agosto”, l’acqua e il fango hanno reso a lungo impraticabili il parco “Ernesto Balducci” in via Sapinia, il parco “Santarelli” in via Martiri delle Foibe, l’area verde “Mons. Rolla” in viale Salinatore e quella in via Scaldarancio, nel cuore del quartiere San Benedetto. Per il ripristino di quattro di questi polmoni verdi, il Comune di Forlì potrà contare sull’erogazione di donazioni importanti, frutto della generosità di enti del settore, gruppi editoriali, sindacati e fondazioni.

Per il ripristino totale di quest’area ci vorranno 2.300.000,00 euro, di cui 1 milione e 800 a carico della struttura commissariale nell’ambito della prossima ordinanza per l’utilizzo dei fondi europei vincolati alla ricostruzione, e i restanti 500 mila euro derivanti dalla campagna di solidarietà avviata da TgLa7 e Corriere della Sera