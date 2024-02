Forlì. Alloggio sempre vuoto in palazzina Acer. I residenti: “Datelo a chi ha veramente bisogno”

«Sono mesi che segnaliamo ad Acer che un’abitazione all’interno delle palazzine di piazza Gialli del Calvario non è abitata, nonostante l’assegnazione risalga a due anni fa e la famiglia beneficiaria di fatto si è spostata in Francia». E’ la denuncia di alcuni residenti delle case popolari che quotidianamente si trovano a fare i conti con le problematiche legate all’assenza degli assegnatari. «L’appartamento è stato scambiato per una casa vacanza - prosegue Michela Casertano, presidente del comitato di autogestione del complesso immobiliare e autore di diverse segnalazioni-. Questo è assurdo, specialmente quando ci sono persone che effettivamente sono in graduatoria per una casa popolare e hanno un reale bisogno di reperire una casa popolare per sè e per la propria famiglia». L’ultimo episodio risale a poco tempo fa. «Ho avuto un problema alla colonna fecale che, dopo i lavori di ripristino, si è rotta di nuovo provocando un allagamento nel mio bagno - racconta Casertano -. Acer è intervenuta per provvedere alla riparazione, ma è stato difficoltoso non potendo accedere all’appartamento al piano di sopra. In quell’occasione si sono mobilitati anche Polizia locale e Vigili del Fuoco ma senza autorizzazione nell’immediato non è stato possibile fare le verifiche al piano superiore perchè questa famiglia non abita qui. Si è dovuto attendere un parente che risiede a Faenza, dopo di chè ci è stato detto che sarebbero stati fatti dei controlli per verificare dove effettivamente gli assegnatari risiedono stabilmente». Da allora è passato già diverso tempo e i residenti di piazza Gialli del Calvario non hanno più avuto riscontro. «Al di là del singolo episodio - prosegue la presidente dell’autogestione delle palazzine -, noi residenti abbiamo segnalato la situazione anche prima del mio allagamento e a più riprese ma non trovando mai un riscontro positivo a tale problematica. Non solo, ci chiediamo che fine abbiano fatto le numerose sottolineature sollevate da parte nostra ad Acer, la quale ci ha risposto che per far partire la decadenza servono almeno tre segnalazioni. Le nostre sono molte di più». Insomma, una situazione spiacevole soprattutto alla luce del fatto che oggi è sempre più difficoltoso reperire un alloggio disponibile. «Non capiamo perché non vengano presi provvedimenti da parte di Acer - conclude Casertano -. Ci liquidano sempre dicendo che faranno tutti i controlli del caso però, ad oggi, qui la situazione non è cambiata. Ci sono persone che hanno una reale necessità, noi stessi abbiamo dovuto dimostrare di avere certi requisiti per poter avere una casa popolare. A questo punto, visto che più volte l’Amministrazione ha puntato sul progetto “Case sicure”, chiediamo che vengano fatti controlli più approfonditi e che questo appartamento di fatto non abitato sia messo a disposizione di chi ne ha veramente bisogno».