Forlì, Alleanza Verdi Sinistra al fianco di Rinaldini

Una lista comune, aperta a tutte le realtà cittadine che condividono la necessità di un rinnovamento in città. Europa Verde e Sinistra Italiana sostengono la candidatura a sindaco di Forlì di Graziano Rinaldini nella coalizione di centrosinistra, con il simbolo Alleanza Verdi Sinistra.

«Siamo contenti di presentare questa lista – aggiunge Alessandro Ronchi, co-portavoce provinciale di Europa Verde – anche perchè ci poniamo come uno spazio disponibile a tutte le persone che sentono il dovere morale di fare qualcosa per cambiare la direzione di questa città. In questi 5 anni di governo di destra abbiamo avuto tante promesse disattese e siamo usciti da due crisi gravi come pandemia e alluvione non più vicini e uniti come avremmo voluto. L’Amministrazione si è arroccata nel palazzo e rifiutato il confronto. Ancora oggi non si sa nulla di aiuti e percorsi per uscire da questa crisi e soprattutto si continua come se non fosse successo nulla, nonostante i cambiamenti climatici. Si continua a cementificare».

