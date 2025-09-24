Forlì, alleanza tra Forlìfarma e Admo per promuovere la cultura della solidarietà

Un protocollo di collaborazione per promuovere, sostenere e sviluppare iniziative e progetti di informazione alla cittadinanza e di sensibilizzazione alla Cultura della Solidarietà e del Dono, con particolare attenzione a quello del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e con speciale riguardo alle fasce più giovani della popolazione.

È quello che nella mattinata di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, per la prima volta in Emilia-Romagna è stato siglato a Forlì da Forlifarma Spa e Fondazione ADMO Emilia-Romagna ETS. La società di gestione delle 11 farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli, nella persona del suo amministratore unico, Vittorio Manes, e l’Associazione Donatori Midollo Osseo, dal 2023 diventata in Emilia-Romagna Fondazione di Partecipazione e rappresentata dalla sua presidente, Rita Malavolta, hanno deciso di stringere e strutturare ancor più solidamente, una proficua collaborazione che già da anni le vede condividere idealità, scopi e progetti.

L’accordo, di durata triennale, ma con possibilità di rinnovo per i successivi tre anni, nasce proprio dalla comunanza di valori e di missione e ha come finalità quella di operare congiuntamente per promuovere e attuare iniziative di sensibilizzazione e conoscenza. Da quelle sull’importanza preventiva di corretti stili di vita, a quelle incentrate sulla fondamentale rilevanza che la donazione di cellule staminali emopoietiche e midollo osseo assumono per fornire una speranza di vita a chi attende un trapianto per curare malattie quali leucemie, linfomi, mielomi e altre gravi patologie del sangue.

Le parti concorderanno un planning di progetti, individuandone forme di finanziamento, modalità operative ed eventuali forme di partenariato con altri soggetti, da attuare congiuntamente e continuativamente. Verrà dato impulso alla realizzazione e fornitura di materiale divulgativo sulle malattie oncoematologiche e sul determinante ruolo della donazione per aiutare chi ne soffre; saranno pubblicizzate e rafforzate le campagne tese a sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni, incentivandone la possibilità di entrare a fare parte del Registro Italiano Donatori Midollo Osseo; saranno portate avanti iniziative di educazione alla salute rivolte alla comunità, incentrate su sani stili di vita e buone pratiche e tese a potenziare il senso civico del singolo e la coesione sociale.

Una vera Cultura della Solidarietà e del Dono, nella cui promozione tutte le 11 farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli saranno protagoniste attive all’interno di una strategia condivisa e costantemente monitorata da Forlifarma Spa e Fondazione ADMO Emilia-Romagna ETS attraverso un Tavolo permanente di coordinamento.