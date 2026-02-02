Forlì, allarme furti dal Ctq4: “Servono interventi”

Non è più un’emergenza passeggera, ma una ferita aperta nel tessuto sociale della città. L’ondata di furti che sta colpendo i quartieri di Pianta, Ospedaletto, Coriano, Foro Boario e San Benedetto ha spinto il Comitato territoriale dei quartieri (Ctq4) a rompere il silenzio, chiedendo un intervento immediato e strutturale alle istituzioni.

«Siamo di fronte a una criticità che richiede una risposta istituzionale ferma e coordinata» esordisce Andrea Canali, rappresentante del Ctq4. Le cronache recenti, fatte di incursioni notturne nelle abitazioni e colpi alle attività commerciali, hanno generato un clima di insicurezza che va oltre il danno materiale. «I cittadini hanno paura e avvertono una crescente fragilità del territorio – spiega Canali – la percezione di vulnerabilità stia minando la libertà stessa dei residenti».

La prima direttrice d’intervento invocata dal Comitato riguarda l’ordine pubblico. Canali chiede l’attivazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per definire un piano d’azione capillare. Il nodo centrale resta quello economico: investimenti coraggiosi, con fondi adeguati per Forze di Polizia e Polizia Municipale; più uomini e mezzi per garantire una presenza reale nelle strade, non delegata alla “buona volontà dei singoli”.

Tuttavia, per il Ctq4, la repressione da sola non basta. La soluzione risiederebbe nella legge regionale 24/2003, che promuove il concetto di “Sicurezza Integrata”. «La sicurezza non si fa solo con le divise, ma con la riqualificazione e la cura dei legami comunitari» incalza Canali. Il rischio concreto è quello descritto dal Censis: un “deserto sociale” dove il 38,2% degli italiani rinuncia a uscire la sera per paura. Quando le strade si svuotano, la criminalità guadagna terreno. Al contrario, la coesione sociale e il “controllo sociale informale” - la vicinanza tra vicini di casa - agiscono come un potente deterrente naturale contro i reati di prossimità.

Il Comitato territoriale invita amministrazione comunale e Prefettura a sedersi a un tavolo per un piano che unisca: presidio delle forze dell’ordine; politiche di socializzazione e riappropriazione degli spazi comuni; fondi locali, regionali e nazionali dedicati alla vita di quartiere. «La sicurezza è un bene comune che si costruisce stando insieme – conclude Canali –. Non possiamo permettere che l’isolamento diventi l’alleato principale di chi delinque. Nessuno deve essere lasciato solo»