Forlì, allarme baby gang alla Cava

Uova lanciate contro le abitazioni, atti vandalici contro beni pubblici privati e una possibile attività di spaccio nel parchetto. È lunga e circostanziata la lista degli episodi che un gruppo di adolescenti ha messo a segno nel quartiere Cava tanto da spingere la coordinatrice del comitato di quartiere a metterli nero su bianco e segnalarli formalmente a polizia giudiziaria e Comune. “Con la presente, vi informiamo di diverse segnalazioni che i cittadini del quartiere Cava hanno portato alla nostra attenzione nel corso di questa settimana tramite contatti diretti con il comitato di quartiere e tramite post su pagine Facebook popolate dai cittadini della zona - spiega Silvia Naldi, coordinatrice del Comitato di quartiere Cava - Villanova -. Si tratta di un gruppo di ragazzi adolescenti non identificati che si aggirano nel quartiere”. Quella descritta è una situazione vissuta come insostenibile dai residenti. “Per tre volte sono state lanciate delle uova contro delle abitazioni, è stata danneggiata la rete di recinzione di uno degli asili del quartiere, è stata danneggiata una fontana ed è stato danneggiato anche il tubo all’interno, sono state fatte scritte con bombolette spray sulle pareti dei palazzi - esemplifica -.A seguito del progetto ‘Cava Si-Cura’, il quartiere ha sponsorizzato e sostenuto la presenza di educatori di strada che presidino i parchi del quartiere e che possano prendere contatti con i giovani in età adolescenziale. Nonostante questo e nonostante il valore inestimabile dell’operato, vediamo purtroppo una situazione di degrado e di abbandono in cui questi ragazzi si trovano, danneggiando beni comuni e proprietà private”. Secondo i residenti, inoltre, all’interno del parco di via Gabicce, da tempo si assisterebbe allo spaccio di droga. “Si segnala inoltre che, presso il polisportivo Monti da tempo si verificano episodi di atti vandalici da parte di minori - prosegue la Coordinatrice -. La questione è stata segnalata più volte alle autorità da parte dei gestori della struttura. Riteniamo doveroso e necessario, come comitato di quartiere, segnalare la situazione di disagio e pericolosità che i cittadini vivono ogni giorno, chiedendo anche al Quartiere di aiutarli nel sollecitare interventi volti al contenimento di tali episodi. Chiediamo che siano effettuati controlli da parte delle autorità su tutto il quartiere - conclude - e che si assicuri una presenza costante affinché tali situazioni possano essere se non evitate quantomeno tenute sotto controllo e che si possa risalire ai responsabili di tali atti”.