Forlì. Alla Fiera nuova casa provvisoria per la ginnastica forlivese

Una nuova casa, seppur temporanea, per la ginnastica forlivese. Taglio del nastro per il capannone messo a disposizione dalla Fiera di Forlì in via Punta di Ferro per ospitare i circa 500 giovani, soprattutto atlete, delle quattro società sportive (Edera, Forti e Liberi, Polisportiva Cava e Gymnica ’96) che si allenavano nella palestra “Mercuriali” di via Isonzo, gestita dall’Asd Ginnastica Forlì, gravemente danneggiata dall’alluvione di maggio. Costrette all’esilio tra le strutture di Cesena e Ravenna, le giovani promesse di artistica e ritmica, possono fare rientro a Forlì, in un’area che mette a disposizione quasi tutte le attrezzature per le specialità. Uno sforzo importante per Comune e Fiera. «Nel capannone è stata allestita a tempo record una palestra per riuscire a sopperire alle mancanze causate dall’alluvione – spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo, che ha anche la delega allo sport –. La palestra di via Isonzo, che ha sempre avuto un ruolo centrale nell’attività sportiva forlivese, ha subito ingenti danni che abbiamo quantificato in oltre 700mila euro. Il Comune si è già attivato per porre rimedio a una grave mancanza per la nostra attività sportiva, visto che molte ragazze sono state costrette emigrare verso altre città con disagi anche per le famiglie».

Pur nell’emergenza della collocazione, la palestra è un piccolo gioiellino con attrezzature di ultima generazione. «Sono 1.000 metri quadri – riprende Mezzacapo –, che nascono cuciti sulle esigenze dei presidenti delle società sportive che hanno manifestato le loro necessità. È chiaro che non potrà essere una palestra che al 100% possa assicurare le varie discipline. I costi sono stati di circa 200mila euro, 100mila per l’acquisto di attrezzatura che poi tornerà in via Isonzo quando la palestra sarà a posto (tra due stagioni sportive, ndr)». Nota dolente soltanto il consumo energetico perchè si tratta pur sempre di un capannone fieristico molto grande, con un’entrata che spesso rimarrà aperta per permettere il carico e scarico di materiale. Il Comune ha garantito alle società la copertura della parte di bollette eccedente quelle della passata stagione. «La Fiera si è subito messa a disposizione – sottolinea l’amministratore unico Valerio Roccalbegni –, come abbiamo fatto con Covid e alluvione. In questi anni abbiamo riportato i bilanci della Fiera inutile e nei tanti eventi organizzati abbiamo avuto tanti visitatori. A fine anno potremo anche ingrandire la palestra spostando alcune pareti».